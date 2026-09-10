Elektrownia jądrowa w Polsce: Zapadła kluczowa decyzja sądu

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Skarga na decyzję środowiskową, wydaną na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, została oddalona – zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. „Orzeczenie potwierdza, że decyzja ta została wydana w oparciu o skrupulatną, wielowariantową ocenę oddziaływania na środowisko, w pełni respektującą rygory polskiego i unijnego prawa” – ocenił wiceminister energii Wojciech Wrochna.

Orzeczenie sądu ws. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą – konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2036 roku, a kolejne – w 2037 i 2038 r.

Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalono skargę na decyzję środowiskową, wydaną na potrzeby budowy tego obiektu – poinformowała w czwartek spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

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„Orzeczenie WSA w Warszawie potwierdza, że decyzja ta została wydana w oparciu o skrupulatną, wielowariantową ocenę oddziaływania na środowisko, w pełni respektującą rygory polskiego i unijnego prawa, i pozwala nam kontynuować w sposób niezakłócony prace nad tym nowoczesnym, bezpiecznym i bezemisyjnym źródłem energii” – skomentował Wojciech Wrochna, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany w informacji prasowej spółki.

Niespotykana dotąd skala inwestycji

Jak wskazały Polskie Elektrownie Jądrowe, WSA potwierdził, że raport spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Sąd zwrócił też uwagę na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę inwestycji oraz wskazał, że raport środowiskowy oraz sporządzane raporty z ponownej oceny oddziaływania na środowisko nie są porównywalne z żadnym dotychczasowym materiałem dowodowym tego rodzaju.

„Dzisiejsze orzeczenie stanowi kolejne potwierdzenie, że przygotowana przez nas dokumentacja jest rzetelna, a inwestycja jest prowadzona w oparciu o wiedzę ekspercką, rygorystyczne procedury i wymogi” – podkreśliła wiceprezeska Polskich Elektrowni Jądrowych, Bogumiła Ożarska-Karbowiak.