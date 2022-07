​XXIV Gdański Festiwal Carillonowy zaczyna się dziś w Gdańsku. W każdy piątek i sobotę na wieżach kościoła św. Katarzyny i Ratusza Głównego Miasta będą odbywały się koncerty. Festiwal potrwa do ostatniego weekendu sierpnia.

Gdańsk / Shutterstock

Gdański Festiwal Carillonowy to cykl piątkowych i sobotnich koncertów, które odbywają się w przestrzeni historycznego centrum miasta. W piątki o godz. 20:30 rozpoczynamy koncertowanie na wieży kościoła św. Katarzyny na Starym Mieście, a w soboty o godz. 12.05 z wieży Ratusza Głównego Miasta - zapowiada Monika Kaźmierczak, miejska carillonistka.

Piątkowe koncerty zostaną wzbogacone o pokaz artystycznego połączenia Fontanny Heweliusza z muzyką carillonową graną na żywo z kościoła św. Katarzyny. Start około godz. 21.15. W każdą sobotę w ogrodzie oo. Karmelitów przy potoku Raduni będzie można oglądać wykonania z kabiny carillonistów znajdującej się na wieży Ratusza Głównego Miasta. Do tego każdy koncert będzie transmitowany na żywo na stronie festiwalu.

W tym roku festiwal otworzy koncert studentów z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Przygotowali oni własne aranżacje muzyczne oraz kompozycje solo i w duetach.

W trakcie festiwalu wystąpią artyści z Polski, Litwy, Holandii i Belgii.

Historia carillonów w Gdańsku sięga prawie 460 lat. To właśnie dźwięki dzwonów z wieży Ratusza Głównego Miasta towarzyszyły najważniejszym miejskim wydarzeniom. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce i jednym z ośmiu w Europie mającym czynne carillony.

Carillon to zespół co najmniej 23 dzwonów, zestrojonych ze sobą w sposób umożliwiający wygrywanie na nich melodii. Każdy dzwon połączony jest (najczęściej systemem linek) z pokaźną klawiaturą, na której carillonista gra, uderzając pięściami w klawisze.

autor: Stanisław Pawłowski

Program XXIV Gdańskiego Festiwalu Carillonowego:·

15.07 (piątek), wieża kościoła św. Katarzyny, godz. 20.30

Prefestiwal - niedawno/dawno. Koncert studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, wyk. Wiktor Ławnicki, Bartosz Śpiewak, Aleksy Zgierski, Antoni Ziober, Zuzanna Wężyk, Dominik Dymowski

16.07 (sobota), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 12.05

Prefestiwal - dawno/niedawno. Koncert studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, wyk. Wiktor Ławnicki, Bartosz Śpiewak, Aleksy Zgierski, Antoni Ziober, Zuzanna Wężyk, Dominik Dymowski

22.07 (piątek), wieża kościoła św. Katarzyny, godz. 20.30

Urbis sonos - premiera płyty, wyk. Emil Miszk, Paweł Hulisz (trąbki naturalne), Monika Kaźmierczak (carillon)

23.07 (sobota), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 12.05

Ceremonia otwarcia Jarmarku św. Dominika, wyk. Tubicinatores Gedanenses Ensemble (trąbki, kotły), Monika Kaźmierczak (carillon)

29.07 (piątek), wieża kościoła św. Katarzyny, godz. 20.30

Dzieła Jana Sebastiana Bacha/Works of Johann Sebastian Bach, wyk. Boudewijn Zwart (Niderlandy)

30.07 (sobota), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 12.05

Utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta/Works of Wolfgang Amadeus Mozart, wyk. Boudewijn Zwart (Niderlandy)

5.08 (piątek), wieża kościoła św. Katarzyny, godz. 20.30

Ludus Vocalis - wokół muzyki wokalnej, wyk. Anna Kasprzycka (Gdańsk/Berlin/Luksemburg)

6.08 (sobota), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 12.05

Ludus Vocalis II - wokół muzyki wokalnej, wyk. Anna Kasprzycka (Gdańsk/Berlin/Luksemburg)

12.08 (piątek), wieża kościoła św. Katarzyny, godz. 20.30

Bel Ensemble - muzyka hiszpańska i francuska na duet carillonowy/Spanish and French music for carillon duo, wyk. Dina Verheyden & Richard de Waardt (Belgia/Niderlandy)

13.08 (sobota), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 12.05

Dookoła świata w 10 piosenek/Around the world in 10 songs, wyk. Richard de Waardt (Niderlandy)

15.08 (poniedziałek), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 13.00

Koncert świąteczny - Pięć wieków carillonu w dziesięciu utworach/Five centuries of carillon in 10 pieces, wyk. Dina Verheyden (Belgia)

19.08 (piątek), wieża kościoła św. Katarzyny, godz. 20.30

Weekend litewski - Mozaika dzwonów polskich i litewskich/ Lithuanian Weekend - The mosaic of Polish and Lithuanian bell music, wyk. Mistrz i uczniowie: Kęstutis Kačinskas, Vilius Aleinikovas, Ignas Vydeika (Kłajpeda, Litwa)

20.08 (sobota), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 12.05

Weekend litewski: Echa dzwonów litewskich/ Lithuanian Weekend: Echoes of Lithuanian bells, wyk. Kęstutis Kačinskas (Kłajpeda, Litwa), Monika Kaźmierczak (Gdańsk)

26.08 (piątek), wieża kościoła św. Katarzyny, godz. 20.30

Koncert finałowy: Requiem dla.../A Requiem for...... wyk. Zespół wokalny Art’n’Voices (Wejherowo/Gdańsk), Paul Maassen (Niderlandy)

27.08 (sobota), wieża Ratusza Głównego Miasta, godz. 12.05

Impresjonistyczny minimalizm/Impressionistic Minimalism, wyk. Paul Maassen (Niderlandy)