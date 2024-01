Dzielnicowy z Wejherowa posiada wyjątkowo rzadkie zdolności. Aspirant Bartłomiej Pipka dzięki bardzo dobrej pamięci i wybitnej znajomości terenu, na którym operuje, w roku 2023 zatrzymał 127 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Większość poszukiwanych trafiła do zakładów karnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci każdego dnia otrzymują nowe nakazy doprowadzenia osób i listy gończe za sprawcami przestępstw. W poszukiwania sprawców zaangażowani są często także dzielnicowi. Ci potrafią wykazać się niezwykłymi zdolnościami, co udowodnił policjant z Wejherowa.

Policjanci, w tym dzielnicowi, każdego dnia w trakcie odpraw zapoznają się z wizerunkami osób, które są poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Funkcjonariusze z całej Polski w ramach współpracy rozsyłają je do jednostek w kraju po to aby jak najszybciej zatrzymać sprawców i doprowadzić ich do zakładu karnego aby mogli odbyć zasądzoną karę.

Policja pomorska ma u siebie prawdziwego specjalistę od zatrzymywania poszukiwanych. Doskonała pamięć wzrokowa oraz bardzo dobre rozpoznanie w swoim rejonie służbowym - umożliwiły asp. Bartłomiejowi Pipce zatrzymanie w ubiegłym roku 127 poszukiwanych!

Policjant pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. W 2023 roku udało mu się zatrzymać 28 osób, których ustalił miejsce pobytu, 94 osoby poszukiwanie na podstawie sadowych zakazów i 5 osób poszukiwanych listami gończymi.

Wśród nich znalazł się mężczyzna, który był poszukiwany na podstawie trzech listów gończych. Do odbycia miał karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za pobicie.

Kilkanaście lat temu w Warszawie zatrzymano mężczyznę poszukiwanego przez 15 lat listem gończym. Przestępca został zatrzymany dzięki interwencji naczelnika sekcji kryminalnej, który po służbie jechał samochodem. Dzięki fotograficznej pamięci zdołał rozpoznać kierowcę jadącego z naprzeciwka i błyskawicznie ruszył zanim w pościg.

Policjant z warszawskich Bielan wielokrotnie pokazał, że dysponuje szóstym zmysłem, umożliwiającym mu rozpoznawanie przestępców. Wydaje się, że dzielnicowy z Wejherowa posiada nie mniejszy talent.