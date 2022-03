Mieszkańcy Gdyni zapłacą więcej za podróżowanie komunikacją miejską. Gdyńscy radni podjęli decyzję o podwyższeniu cen za bilety. Za głosowało 15 radnych, 11 było przeciw.

/ Shutterstock

Nowe stawki mają wejść w życie od 1 czerwca. Za bilet jednoprzejazdowy i bilet czasowy ważny 75 minut trzeba będzie zapłacić 4,80 zł, to o złotówkę więcej niż dotychczas. Za bilet 24 godzinny - 18 zł, więcej niż w tej chwili o 2 zł. Za bilety miesięczne od 94 zł do 116 zł.

Podrożeją również bilety semestralne dla uczniów i studentów: 4-miesięczny imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych i zwykłych w granicach Gdyni będzie kosztował 179 zł, a bilet na liniach pospiesznych i zwykłych w obrębie sieci komunikacyjnej - 220 zł.

Uchwała, którą przyjęli radni określa też sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w różnych przypadkach. Za brak odpowiedniego dokumentu przewozu trzeba będzie zapłacić 50-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (240 zł). Z kolei za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 40-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (192 zł).

Opłatę dodatkową przewoźnik może na nas nałożyć także za niezapłacenie należności za przewożenie rzeczy lub zwierząt lub naruszenia przepisów o ich przewozie. Kwota takiej opłaty to 20-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (96 zł).