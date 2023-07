W Narodowym Muzeum Morskim w Tczewie daje możliwość przyjrzenia się historii wiślańskich tradycji i budowania łodzi. Zajrzeć można do odtworzonego wnętrza warsztatu szkutniczego. Wystawa „Człowiek i rzeka” czynna będzie do czerwca przyszłego roku w tczewskim oddziale NMM.

Wystawa "Człowiek i rzeka. Łodzie i szkutnicy" / Paweł Jóźwiak / Muzeum Wisły w Tczewie /

W życiu społeczności nadrzecznych łodzie były od zawsze bardzo ważne, ponieważ umożliwiały pracę zarobkową poprzez rybołówstwo, przewozy międzybrzegowe i transport. Zapewniały też ludziom bezpieczeństwo, bo w razie zagrożenia pozwalały się ewakuować. Ze względu na to, że był to tak istotny element w życiu każdej wioski, osady czy miasta położonych nad Wisłą, postanowiliśmy wziąć pod nasz muzealny warsztat właśnie warsztat szkutniczy - tłumaczy Ewa Sidor, kuratorka wystawy.

Wystawa ma pokazać jak najwięcej elementów pokazujących trwanie dziedzictwa szkutniczego. W oddziale w Tczewie zbudowano kopię tradycyjnej łodzi wiślanej. Odtworzono warsztat szkutniczy. Pokazujemy budowę łodzi i wyjaśniamy, do czego służyły poszczególne narzędzia - dodaje.

Wisła to nieodłączny i bardzo wierny świadek historii Polski. Nad nią działo się wszystko, co najważniejsze. Łodzie drewniane od zawsze były nieodłącznym elementem nadrzecznego krajobrazu - zauważa Jagoda Klim, kuratorka wystawy. Chciałyśmy pokazać, że szkutnictwo wiślane, podobnie jak wiele innych tradycyjnych rzemiosł, przechodziło ogromny kryzys, ale przetrwało. Jest czymś żywym i trwałym, co od kilkunastu lat się odradza. Na naszej wystawie pokazujemy przeszłość - dawne warsztaty i konstrukcje, ale i to co dzieje się w tej chwili - powrót drewna na wodzie oraz powstawanie coraz liczniejszych jednostek inspirowanych tradycjami - wymienia.

Wystawę "Człowiek i rzeka. Łodzie i szkutnicy" można podziwiać do 16 czerwca 2024 roku.