Co kryją wejherowskie kapliczki na szlaku Kalwarii? Można sprawdzić to podczas wirtualnego spaceru.

Każdy odwiedzający Kalwarię Wejherowską może od teraz przy pomocy telefonu obejrzeć wnętrza kapliczek, które na co dzień są zamknięte dla zwiedzających. Na tablicach z opisem znajdujących się przy każdym z obiektów został umieszczony kod QR, czyli kod kreskowy pozwalający przejść do strony internetowej, na której odbyć możemy taki wirtualny spacer.

To taki prezent na 380-lecie Wejherowa. Przychodząc tu do tej pory nie można było zajrzeć do środka i zobaczyć, jak kapliczki wyglądają w środku. Mieszkaniec naszego miasta, ale także Stanów Zjednoczonych czy Australii czy jeszcze innych zakątków świata, kiedy będzie miał tylko dostęp do Wifi i odpowiedni sprzęt, wystarczy telefon komórkowy, może odbyć taki wirtualny spacer po Kalwarii Wejherowskiej - mówi wiceprezydent Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.

Możemy zajrzeć do wnętrz 26. zabytkowych kaplic oraz dwóch najstarszych świątyń w mieście - Kościoła św. Anny i Kościoła św. Trójcy. Wejherowo dołączyło do tych miast, które potrafią zareklamować swoje zabytki. Turystyka na Kalwarii ma teraz kolejny wymiar, poza duchowym otrzymuje wirtualny - dodaje Paweł Formela z Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak w rozmowie z Arkadiuszem Kraszkiewiczem, wiceprezydentem Wejherowa oraz Jarosławem Jędrzejewskim i Pawłem Formelą z Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych:

Kalwarię Wejherowską zwiedzić można także sprzed komputera z dowolnego miejsca na świecie. Wirtualny spacer dostępny jest w języku polskim i angielskim. Przygotowano obraz 360 stopni, możemy więc obejrzeć całe wnętrza kaplic, do tego jest komentarz lektorski zawierający ciekawostki o każdym z obiektów.

Historia Kalwarii Wejherowskiej

Kalwaria w Wejherowie zwana również Kaszubską Jerozolimą to trzecie po Zebrzydowskiej i Pakoskiej najstarsze sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce i jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza. Kalwaria to 26 kaplic zlokalizowanych na wzgórzach morenowych o biblijnych nazwach: Góra Oliwna, Syjon, Golgota. Cały szlak kalwaryjski liczy 4,6 km długości i przejście go w całości zajmuje około dwie godziny.

Inicjatorem i głównym fundatorem Kalwarii, której budowa rozpoczęła się w 1649 r., był wojewoda malborski - Jakub Wejher. Poszczególne kaplice finansowali członkowie rodziny Wejhera, jego przyjaciele, współpracownicy i dworzanie.

Większość kaplic została znacznie zniszczona podczas II wojny, prowizorycznie odbudowane zachowały się w różnym stanie technicznym. W latach 2006-2008 Kalwaria została poddana kompleksowej renowacji w ramach projektu "Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie", współfinansowanego przez Unię Europejską.





