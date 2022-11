Sąd zdecydował o umieszczeniu w ośrodku dla nieletnich 16-letniej matki noworodka, którego znaleziono w zamrażarce w jednym z mieszkań w Stanowie koło Dzierzgonia. Po sekcji zwłok wskazano, że przyczyną śmierci dziecka był wstrząs krwotoczny spowodowany licznymi obrażeniami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie na trzy miesiące nieletniej matki w schronisku dla nieletnich. To ośrodek tymczasowy mający zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania w tej sprawie.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Kwidzynie materiały dotyczące 16-latki. Sąd musi teraz zdecydować, czy dziewczyna będzie odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Ma też ocenić, czy do zabójstwa doszło w szoku poporodowym.



Sąd musi przeprowadzić postepowanie i orzeka w przedmiocie celem ustalania, czy istnieją okoliczności czynu karalnego z art. 148 kodeksu karnego - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski.

Makabryczne odkrycie w Stanowie. Są wstępne ustalenia prokuratury

Ciało noworodka ukryte było w zamrażarce w domu w miejscowości Stanowo koło Dzierzgonia w powiecie sztumskim. Policjanci odnaleźli je w ostatnią niedzielę. Matką dziecka jest 16-latka.

Jak podała prokuratura, z wstępnej opinii sporządzonej po przeprowadzeniu sekcji zwłok wynika, że noworodek płci męskiej urodził się w dziewiątym miesiącu żywy i zdolny do życia.



Prokurator Wawryniuk poinformowała, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci był wstrząs krwotoczny spowodowany licznymi obrażeniami. Do porodu doszło około tygodnia przed odnalezieniem zwłok. W sprawie w dalszym ciągu trwa zabezpieczanie dowodów zmierzających do wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia, w tym roli innych osób - podkreśliła prokurator Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.



Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego może odpowiadać na zasadach określonych kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.