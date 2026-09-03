Ciało drugiego mężczyzny odnalezione na Zatoce Puckiej

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W rejonie Rybitwiej Mielizny odnaleziono ciało drugiego z mężczyzn poszukiwanych od wtorkowego wieczoru po wypłynięciu skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Pierwszy z nich został uratowany w środę rano i trafił do szpitala.

Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o odnalezieniu poszukiwanej osoby w czwartek po południu. Ciało znajdowało się w rejonie Rybitwiej Mielizny, między Osłoninem a Kuźnicą.

Na miejsce skierowano łódź ratowniczą Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Dyrektor SAR Sebastian Kluska potwierdził Polskiej Agencji Prasowej, że odnaleziono ciało mężczyzny poszukiwanego od wtorku.

„Ciało mężczyzny zostało odnalezione w wodzie, w rejonie Kuźnicy. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. Okoliczności śmierci mężczyzny będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania” - poinformowała RMF FM oficer prasowa KPP w Pucku asp. Agnieszka Selewska.

Dwaj mężczyźni wypłynęli skuterem wodnym

Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się we wtorek wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie, że dwóch mężczyzn wypłynęło skuterem wodnym z Osłonina na Zatokę Pucką i nie wróciło przed zmrokiem.

W środę rano załoga śmigłowca Marynarki Wojennej odnalazła jednego z zaginionych. Mężczyzna znajdował się na środku Rybiej Łachy i miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala.

Ratownicy przez wiele godzin przeszukiwali kolejne sektory Zatoki Puckiej oraz linię brzegową. W działaniach uczestniczyły m.in. statki ratownicze „Sztorm” i „Wiatr”, śmigłowiec Marynarki Wojennej, jednostki Straży Granicznej, WOPR, policja i straż pożarna. Wykorzystano również wojskowego drona.

W środę wieczorem, po 22 godzinach działań, aktywne poszukiwania na akwenie zostały wstrzymane w związku z zapadającym zmrokiem.