Wieczorne, plenerowe pokazy wody, światła i dźwięku będą odbywać się w czerwcowe, lipcowe oraz sierpniowe weekendy. Ponownie będzie można posłuchać i zobaczyć efekt artystycznego połączenia carillonu z kościoła św. Katarzyny i Fontanny Heweliusza.

Dzięki Fontannie Heweliusza można zobaczyć różnorodne wizualne obrazy wodne i świetlne. Gdański carillon to unikatowy instrument składający się z 50 dzwonów. Najpotężniejszy dzwon, o imieniu "Katarzyna", waży 2835 kg.

Fontanna Heweliusza znajduje się na gdańskim Skwerze Heweliusza przy Muzeum Bursztynu oraz Muzeum Nauki Gdańskiej. Kościół św. Katarzyny jest oddalony od Skweru Heweliusza o około 50 metrów.

Fontanna i carillon

Od 10 czerwca do 15 lipca w każdy piątek, sobotę i niedzielę pokazy będą się odbywać o godzinie 21:30. Następnie, aż do końca sierpnia będziemy koncertować o 21:15, czyli po zakończeniu koncertów w ramach dwudziestej czwartej edycji Gdańskiego Festiwalu Carillonowego - mówi Monika Kaźmierczak z Muzeum Gdańska, carillonistka miejska.

Weekendowy repertuar koncertów kłada się z utworów:

"Płynna materia" Beniamina Baczewskiego,

"Echa Gdańska" Jakuba Nikiela ,

, oraz "Opowieści Fontanny Heweliusza", autorstwa Kamila Cieślika.

Pierwszy z utworów usłyszymy w piątki, drugi w soboty, a ostatni w niedziele. Od 15 lipca aż do 26 sierpnia, w każdy piątek, wykonywane będą naprzemiennie utwory "Nihil constat" Katarzyny Kwiecień-Długosz oraz wymienione wcześniej "Echa Gdańska" oraz "Opowieści fontanny Heweliusza". W przeciwieństwie do pozostałych koncertów, będą one wykonywane na żywo przez uczestników Gdańskiego Festiwalu Carillonowego, którzy przybędą na festiwal muzyczny m.in. z Belgii, Holandii oraz Litwy.

Pełny program koncertów znajduje się na stronie Gdańskich Carillonów.

Gdańska kultura carillonowa została oficjalnie wpisana 19 października 2021 roku na krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Co, gdzie, kiedy?

Koncerty na carillon i Fontannę Heweliusza - tryb automatyczny:

Kiedy: 10-12, 17-19, 24-26 czerwca; 1-3, 8-10 lipca, godz. 21:30-21:45;

Kiedy: 16-17, 23-24, 30-31 lipca; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 sierpnia, godz. 21:15-21:30;

Gdzie: Skwer Heweliusza - Stare Miasto / Gdańsk;

Wstęp: wolny;

Utwory: Płynna materia (piątki), Echa Gdańska (soboty), Opowieści Fontanny Heweliusza (niedziele).

Tryb ręczny (w ramach Gdańskiego Festiwalu Carillonowego)

Kiedy: 15, 22, 29 lipca; 5, 12, 19, 26 sierpnia, godz. 21:15-21:30;

Gdzie: Skwer Heweliusza - Stare Miasto / Gdańsk;

Wstęp: wolny.

Fontanna Heweliusza znajduje się na gdańskim Skwerze Heweliusza przy Muzeum Bursztynu oraz Muzeum Nauki Gdańskiej. Jej inauguracja nastąpiła 8 sierpnia 2014 roku. Powstała z inicjatywy Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (GIWK) dla upamiętnienia prowadzonych w latach 2006-2012 prac w zakresie budowy i modernizacji gdańskiej infrastruktury wodno-ściekowej.

Forma Fontanny Heweliusza jest efektem konkursu architektonicznego, przeprowadzonego w 2012 roku. Autorem zwycięskiego projektu jest architekt Roland Kwaśny.

Fontanna jest dwuczęściowa - składa się z wodospadu i dysz. Działa w godzinnej sekwencji, składającej się z pięciu 12-minutowych programów o różnym charakterze.