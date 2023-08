Gdański stadion, który powstał na EURO 2012 ma odzyskać swój pierwotny blask. Od czasu turnieju zarówno na charakterystycznej złotej fasadzie, jak i w jego wnętrzu, nagromadziło się sporo zabrudzeń.

Projekt czyszczenia „Bursztynowej Areny” / Werbrand /

Projekt "Czyścimy Polsat Plus Arenę Gdańsk" zakłada wyczyszczenie fasady obiektu, zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony. W tym celu operator stadionu podpisał umowę z firmą Kärcher. Dwuletni projekt zakłada pierwsze tak kompleksowe czyszczenie obiektu od jego powstania.

Nasz obiekt jest pod wieloma względami wyjątkowy. Dlatego bardzo zależy nam na tym, by przywrócić mu pierwotny blask. Cieszę się, że firma Kärcher nas w tym wspiera. Chcemy, by mieszkańcy Gdańska i goście czuli się dobrze w naszym obiekcie, a wyczyszczenie stadionu z pewnością się do tego przyczyni. Jestem przekonany, że efekty czyszczenia będą spektakularne, a nasza Arena będzie, po zakończeniu tych prac, jak nowa - wyjaśnił Paweł Buczyński z Polsat Plus Arena Gdańsk.

Wielkie czyszczenie "Bursztynowej Areny" Stanisław Pawłowski / RMF FM

Stadion powstał z myślą o UEFA EURO 2012, turnieju, którego Polska była współorganizatorem wraz z Ukrainą. Zbudowany w przeciągu 3 lat obiekt stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aren na świecie. Spełnia najwyższe standardy związane z organizacją meczów. Poszczególne elementy architektoniczne nawiązują swoim wyglądem do Gdańska i jego tradycji. Przez mieszkańców jest nawet niekiedy nazywany po prostu "Bursztynową Areną".