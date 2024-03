Policjanci szukają świadków bójki, do której doszło 8 marca na ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie . Pobity mężczyzna leżał na ziemi, ale zanim przyjechał patrol zniknął.

Sopot ul. Monte Cassino / Shutterstock

8 marca ok. g. 2.00 w nocy operator numeru alarmowego 112 poinformował dyżurnego policji o bójce dwóch mężczyzn. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z nich został pobity i leżał na ziemi.

Funkcjonariusze nie zastali nikogo na miejscu. Po analizie zapisu kamer monitoringu, ustalili, że młody mężczyzny, który był w towarzystwie kobiety zaatakował drugiego mężczyznę, zadając mu ciosy i kopiąc po głowie. Następnie zostawili leżącego na ziemi i odeszli.

Do pobitego podeszło kilka osób, które podnosiły go z ziemi, po czym sam pokrzywdzony odszedł.

Policjanci w pobliżu miejsca zdarzenia zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy odpowiadali rysopisom osób mających związek ze sprawą. Oboje byli nietrzeźwi.

Apelujemy do osoby pokrzywdzonej, a także świadków, którzy widzieli to zdarzenie, by nawiązali kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - mówi podkom. Lucyna Rekowska.

Świadkowie mogą skontaktować się pod tel. 47 74 26 283 w godzinach 8.00-15.00, 47 74 26 222 - całodobowo, bądź drogą mailową: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl .