Wstrzymania są spowodowane nałożeniem się na siebie dwóch prac na trasie S6, budową nowego wiaduktu i montażem bramownicy. Utrudnień należy spodziewać się od dzisiejszego wieczora.

/ GDDKiA Gdańsk / Materiały prasowe

Dziś (14 lutego) od godz. 20 między węzłami Gdańsk Kowale i Gdańsk Południe drogowcy zajmą po jednym pasie zarówno w stronę Gdyni, jak i Łodzi.

Ma to związek z montażem poziomej poprzeczki bramownicy. Występuje ograniczenie do 90 km/h na długości ok. 1000 m - tłumaczy Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do tego ruch również w obu kierunkach zostanie wstrzymany na około 15 min o godz. 22, 23 i północy.

Jednocześnie trwa kolejny etap budowy wiaduktu, który będzie częścią Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, która od wielu miesięcy jest w budowie. Nowa droga będzie krzyżować się z Obwodnicą Trójmiasta na wysokości węzła Gdańsk-Południe.

To właśnie w tym miejscu dziś w nocy należy spodziewać się kolejnych utrudnień. Drogowcy pomiędzy godz. 20 a 5 rano będą krótkotrwale wstrzymywać ruch kilka razy. Nocne prace będą prowadzone na nitce w stronę Autostrady A1.