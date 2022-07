W Akwarium Gdyńskim rusza cykl warsztatów "Bałtyk naturalnie". Ich cel to zwiększenie świadomości ekologicznej i zbudowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. We wtorek odbędą się pierwsze wakacyjne zajęcia na plaży i w porcie jachtowym.

Bałtyk / Shutterstock

W darmowych zajęciach może wziąć udział każdy chętny. Jedyny warunek to ukończone 10 lat, a organizatorzy wskazują, że nie ma górnej granicy wieku. Akwarium wyznaczyło 8 terminów spotkań. Zajęcia będą prowadzone przez edukatorów morskich w 15-osobowych grupach.

Poprzez podniesie poziomu wiedzy o Morzu Bałtyckim, mamy nadzieję, że to się przełoży na podniesie świadomości morskiej. Nie tyko związanej z Morzem Bałtyckim, a całym wszechoceanem. Jeśli wiedza jest większa, to świadomość też jest większa - mówi RMF FM Monika Wiśniewska, kierownik centrum edukacji Akwarium Gdyńskiego.

W zajęciach mogą wziąć też udział grupy zorganizowane po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. "Grupy same wybiorą pasujący im termin do końca sierpnia, w dni powszednie od 8.30 do 14.00. Z tej opcji mogą skorzystać np. rodziny, a wymóg to skończone 2 klasy szkoły podstawowej. Koszt zajęć dla takich grup (maksymalnie 15 osób) to 135 złotych." - pisze na swojej stronie Akwarium Gdyńskie.

Każde zajęcia będą podzielone na trzy bloki tematyczne:

charakterystyka środowiska i bioróżnorodności gatunkowej. Uczestnicy samodzielnie pobiorą próby bentosowe z piaszczystego i kamienistego dna, będą też oznaczać ślady organizmów morskich na plaży.

omówienie skutków antropopresji na środowisko morskie. To napływ biogenów (eutrofizacja), tworzyw sztucznych (w tym mikroplastiku) oraz degradacja różnorodności biologicznej i zasobów mórz.

analiza codziennego życia oraz wspólne wypracowanie zmian, które mogą poprawić stan wód. Uczestnicy skorzystają też ze specjalnego "Przewodnika Badacza Morskiego" - kursoksiążki, która pomoże utrwalić wiedzę.



Dzieci w trakcie zajęć będą mogły spróbować swoich sił w poławianiu i rozpoznawaniu żywych krewetek. Zdobyć wiedzę o tym, jakie ryby można spotkać w morzu, które są wykorzystywane komercyjnie, a które znaczenia komercyjnego nie mają, ale mają duże znaczenie w środowisku morskim. Będą się mogły też dowiedzieć więcej o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego związanym też z zanieczyszczeniami mikroplastikiem - dodaje RMF FM Monika Wiśniewska.

Pierwsze warsztaty odbędą się w najbliższy wtorek, 19 lipca o godzinie 10.00 na plaży w Gdyni. Kolejne terminy to: 22 lipca (piątek), 27 lipca (środa), 9 sierpnia (wtorek), 12 sierpnia (piątek), 17 sierpnia (środa), 23 sierpnia (wtorek) oraz 26 sierpnia (piątek). Zapisy na darmowe zajęcia oraz na zajęcia dla grup zorganizowanych są pod adresem e-mail: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl.