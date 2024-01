W poniedziałek rano doszło do awarii wodociągu przy ul. Legionów w Gdyni. Na miejscu pracuje ekipa remontowa. Na czas naprawy zamknięto drogę i wprowadzono objazdy. Zmieniono również organizację komunikacji miejskiej.

/ PEWiK Gdynia /

"W poniedziałek o godzinie 3.43 rano przyjęliśmy zgłoszenie o poważnej awarii wodociągu o średnicy 150 mm w Gdyni na skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Partyzantów. Doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej na krótkim odcinku. Na miejscu od rana pracują brygady remontowe. Woda z sieci wodociągowej do mieszkańców jest dostarczana bez zakłóceń. Mogą być chwilowe spadki ciśnienia. Zakładamy, że do około godz. 14 awaria zostanie usunięta" – poinformowała rzeczniczka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni Anna Szpajer.





Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ruch w obie strony w miejscu awarii został wstrzymany. W związku z zamknięciem ul. Legionów, objazd do ul. Piłsudskiego został poprowadzony ul. Ujejskiego i ul. Tetmajera.



Zarząd Komunikacji Miejskiej z Gdyni na swojej stronie internetowej przekazał, że do odwołania zmienione zostają trasy autobusów linii 119, 133 i 252.