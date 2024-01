Do awarii sieci wodociągowej w Gdańsku doszło przy ul. Kartuskiej w Gdańsku. Część mieszkańców nie ma dostępu do wody. Na czas usuwania awarii wprowadzono tam ruch wahadłowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o awarii przekazał Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jak podano, bez wody pozostają mieszkańcy ul. Kartuskiej od numeru 69 do 103, Kartuskiej 68-126 oraz ul. Tarasy. Beczkowóz został podstawiony na wysokości numeru 91 - przekazał magistrat.

"Przy ul. Kartuskiej na wysokości nr 91 doszło do awarii sieci wodociągowej. By dostać się do uszkodzonego przewodu, konieczne było zamknięcie fragmentu pasa ruchu w kierunku skrzyżowania z ul. Łostowicką i Nowolipie. W tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną" - czytamy w komunikacie.

Gdański urząd przekazał, że prace mogą potrwać do wieczora.