Do godz. 6.00 pogotowie ciepłownicze dokonało przepięć na sieci i stopniowo przywracane jest ogrzewanie do odbiorców. Zasilane są już budynki obok dworca PKP w Płaszowie, w następnej kolejności ciepła woda popłynie m.in. do Prokocimia i Bieżanowa.

Ocenia się, że nadal 15 proc. odbiorców jest bez ogrzewania, jednak stopniowo przywracane ciśnienie w sieci pozwoli ograniczyć awarię. Będziemy na bieżąco informować o postępie prac - informują służby miejskie.

Prace techniczne prowadzone są też w rejonie magistrali ciepłowniczej w okolicy skrzyżowania ulic Wielickiej i Dworcowej, gdzie najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia sieci ciepłowniczej.

Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.