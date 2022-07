​Nawet do jutrzejszego wieczora może potrwać usuwanie awarii przy ul. Łąkowej w Gdańsku. Na szczęście mieszkańcy nie są już odcięci od wody i spółka mimo wciąż trwającej naprawy nie przewiduje kolejnych przerw w dostawach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do awarii wodociągowej doszło około 19.20. Na ulicy Łąkowej uszkodzona została magistrala wodociągowa, w wyniku czego doszło do wycieku wody i zalania ulicy oraz piwnic w okolicznych budynkach. Po prawie 3 godzinach dostawy wody dla mieszkańcom zostały przywrócone, ale prace w tym miejscu nadal trwają. W magistrali doszło do spadku ciśnienia wody, co w skrajnych przypadkach skutkowało brakiem wody w kranach.

Spółka Saur Neptun Gdańsk nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ilu jej odbiorców lub mieszkańców i gości przebywających aktualnie w Gdańsku dotknął problem. W odpowiedzi na pytania o to SNG poinformował jedynie, że problem pojawił się na Dolnym Mieście, Przeróbce, Stogach i w Górkach Zachodnich.

Obecnie służby Saur Neptun Gdańsk prowadzą prace naprawcze uszkodzonego odcinka magistrali.

Szacujemy, że prace uszkodzonego odcinka powinny zakończyć się w dniu 26.07 w godzinach wieczornych. W związku ze specyfiką usuwania tego typu awarii przewidywany termin zakończenia prac może ulec zmianie - mówił RMF FM Michał Gad z Saur Neptun Gdańsk. Uspokoił jednak, że w związku z prowadzonymi pracami spółka nie przewiduje już przerw w dostawie wody.

autor: Stanisław Pawłowski