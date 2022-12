Do groźnego wypadku doszło dzisiaj w Czersku na Pomorzu. Dwie osoby w stanie ciężkim trafiły do szpitala. To kierowca i pasażer samochodu, który na ulicy Starego Urzędu wypadł z drogi, uderzył w budynek, a następnie w ogrodzenie posesji. Na miejscu pracują służby.