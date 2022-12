W Wigilię i Boże Narodzenie na drogach w całym kraju doszło do 62 wypadków drogowych, w których zginęły trzy osoby, a 81 zostało rannych. Tak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Ponad 380 osób kierowało po spożyciu alkoholu.

Strażacy i pogotowie reanimują mężczyznę potrąconego przez TIR-a na ulicy Ofiar Katynia w Przemyślu 23 grudnia / Darek Delmanowicz / PAP

Z policyjnych statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że najwięcej, bo 41 wypadków miało miejsce w wigilię.

Zginęły w nich dwie osoby, a 47 zostało rannych.

Kolejne 21 wypadków policjanci zanotowali w Boże Narodzenie; zginęła jedna osoba, a 24 zostały ranne.

W ciągu dwóch dni policjanci zatrzymali 382 kierowców, którzy prowadzili po spożyciu alkoholu.

Dwie osoby, które zginęły w wigilię to ofiary potrąceń. W Olecku (woj. warmińsko-mazurskie), zginęła 81-latka. Starsza pani przechodziła przez jezdnię poza przejściem dla pieszych. Została potrącona przez nadjeżdżający samochód. Nieprzytomną karetka zabrała do szpitala w Ełku. W drodze kobieta zmarła.

Do kolejnego śmiertelnego potrącenia doszło w województwie podlaskim na drodze krajowej nr 8 Białystok-Augustów, na wysokości miejscowości Kolnica. W wypadku zginął 78-letni rowerzysta. Mężczyzna najprawdopodobniej wyjechał z drogi podporządkowanej i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy ciężarówki, jadącej od strony Białegostoku w kierunku Augustowa.

Do kolejnego groźnego zdarzenia doszło w podwarszawskim Piastowie, gdzie pijany kierowca jadący z 6-letnią córką w wigilijny wieczór wjechał w latarnię przy ul. Wojska Polskiego. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu, kierowca został zatrzymany. W niedzielę, po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony do domu. Na szczęście ani ojcu, ani jego 6-letniej córce nic się nie stało.

Do dość poważnego wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 3 na trasie s8 pomiędzy węzłem Paszków a węzłem Nadarzyn (woj. mazowieckie), gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe. Jak poinformował sierżant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, zderzyły się tam Fiat Punto, hyundai i Fiat Tipo. Kierowcy tych dwóch ostatnich samochodów zostali przewiezieni do szpitala. Wskutek wypadku droga była zablokowana przez kilka godzin.

W ubiegłym roku w dniach 24-26 grudnia doszło do 112 wypadków, zginęło osiem osób, a 145 zostało rannych, zatrzymano 511 nietrzeźwych kierowców.

Rok wcześniej doszło do 94 wypadków, w których zginęło 31 osób, a 96 zostało rannych, zatrzymano 556 nietrzeźwych kierowców.