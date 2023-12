W bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala 55-letnia kobieta, którą wczoraj wieczorem zaatakował dzik w Gdyni Chyloni.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Jak poinformowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni Jolanta Grunert, o godz. 19:40 policjanci pojechali na ul. Kartuską. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do ataku dzika.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 55-letnią mieszkankę Gdyni oraz ratowników medycznych, którzy udzielali kobiecie pierwszej pomocy medycznej. Kobieta w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala - dodała Grunert.



Policjanci ustalili, że do ataku dzika doszło na ul. Raduńskiej. Kobieta dotarła do jednego ze sklepów i poprosiła o wezwanie pomocy.



Serwis trojmiasto.pl podał, że po ataku dzika kobieta została przywieziona karetką do Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni i tam przeszła operację ratującą życie. Przebywa obecnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a lekarze cały czas oceniają jej stan jako ciężki.