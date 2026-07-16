RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Ambasador Ukrainy reaguje na atak w Bytowie. Zginął mężczyzna

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 lipca (09:46)

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar „jednoznacznie i stanowczo” potępił atak, jakiego w ubiegły czwartek dopuścili się trzej Ukraińcy w centrum Bytowa (woj. pomorskie). Mężczyźni pobili dwie osoby: 36-latka i 44-latkę. Młodsza z ofiar zmarła w szpitalu.

Ambasador Ukrainy reaguje na atak w Bytowie. Zginął mężczyzna
Ambasador Ukrainy potępił atak w Bytowie. Jedna z ofiar zmarła w szpitalu (fot. KPP w Bytowie) /Policja

Ambasador Bodnar potępił przemoc, której dopuścili się Ukraińcy w Bytowie. 

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi!” – napisał w serwisie X, dodając, iż w państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo. Złożył też wyrazy współczucia rodzinie zmarłego Polaka.

Zobacz wpis na X

Do jego słów odniósł się prezydent Chełma Jakub Banaszek.

„Dziękuję Panie Ambasadorze za Pana oświadczenie. To ważne. Tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, tylko uczciwość i prawda mogą zbudować partnerstwo. Tylko na takim fundamencie można budować porozumienie” – napisał w serwisie X.

Atak w Bytowie

Jak informowała policja, do agresji w pomorskim Bytowie doszło w czwartek 9 lipca. Trzej mężczyźni w wieku 28, 30 i 37 lat pobili 36-latka i 44-letnią kobietę. Poszkodowany trafił do szpitala i zmarł dwa dni później.

Sprawcom grozi do 15 lat więzienia. Zostali aresztowani.

Źródło: RMF24

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: