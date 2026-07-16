Ambasador Ukrainy reaguje na atak w Bytowie. Zginął mężczyzna

RMF24

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar „jednoznacznie i stanowczo” potępił atak, jakiego w ubiegły czwartek dopuścili się trzej Ukraińcy w centrum Bytowa (woj. pomorskie). Mężczyźni pobili dwie osoby: 36-latka i 44-latkę. Młodsza z ofiar zmarła w szpitalu.

Ambasador Ukrainy potępił atak w Bytowie. Jedna z ofiar zmarła w szpitalu (fot. KPP w Bytowie)

Ambasador Ukrainy potępił atak w Bytowie. Jedna z ofiar zmarła w szpitalu (fot. KPP w Bytowie) / Policja

Ambasador Bodnar potępił przemoc, której dopuścili się Ukraińcy w Bytowie.

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi!” – napisał w serwisie X, dodając, iż w państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo. Złożył też wyrazy współczucia rodzinie zmarłego Polaka.

Do jego słów odniósł się prezydent Chełma Jakub Banaszek.

„Dziękuję Panie Ambasadorze za Pana oświadczenie. To ważne. Tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, tylko uczciwość i prawda mogą zbudować partnerstwo. Tylko na takim fundamencie można budować porozumienie” – napisał w serwisie X.

Atak w Bytowie

Jak informowała policja, do agresji w pomorskim Bytowie doszło w czwartek 9 lipca. Trzej mężczyźni w wieku 28, 30 i 37 lat pobili 36-latka i 44-letnią kobietę. Poszkodowany trafił do szpitala i zmarł dwa dni później.

Sprawcom grozi do 15 lat więzienia. Zostali aresztowani.