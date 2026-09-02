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Akcja poszukiwawcza na Zatoce Puckiej

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (09:55)

Trwają poszukiwania zaginionego użytkownika skutera wodnego na Zatoce Puckiej. We wtorek późnym wieczorem dwóch mężczyzn poruszało się skuterem i nie wrócili na brzeg.

Akcja poszukiwawcza na Zatoce Puckiej
Poszukiwania na Zatoce Puckiej, fot. SAR /materiały udostępnione

Po całonocnych poszukiwaniach w środę o godz. 6:11 na środku Rybiej Łachy załoga śmigłowca Marynarki Wojennej odnalazła jednego z poszukiwanych mężczyzn wraz ze skuterem wodnym. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala - poinformowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). 

40-latek był przytomny - dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.

We wtorek o godz. 21:39 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o zaginięciu dwóch mężczyzn, którzy wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina na Zatoce Puckiej i nie wrócili przed zapadnięciem zmroku - podała SAR.

Poszukiwania drugiego mężczyzny trwają. Miał się oddalić i próbować płynąć do brzegu wpław. W akcji udział bierze śmigłowiec SAR, straż pożarna, straż graniczna, policja i kilka łodzi poszukiwawczych. 

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Źródło: RMF24
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