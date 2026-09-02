Akcja poszukiwawcza na Zatoce Puckiej

RMF24

Trwają poszukiwania zaginionego użytkownika skutera wodnego na Zatoce Puckiej. We wtorek późnym wieczorem dwóch mężczyzn poruszało się skuterem i nie wrócili na brzeg.

Po całonocnych poszukiwaniach w środę o godz. 6:11 na środku Rybiej Łachy załoga śmigłowca Marynarki Wojennej odnalazła jednego z poszukiwanych mężczyzn wraz ze skuterem wodnym. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala - poinformowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

40-latek był przytomny - dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.

We wtorek o godz. 21:39 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o zaginięciu dwóch mężczyzn, którzy wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina na Zatoce Puckiej i nie wrócili przed zapadnięciem zmroku - podała SAR.

Poszukiwania drugiego mężczyzny trwają. Miał się oddalić i próbować płynąć do brzegu wpław. W akcji udział bierze śmigłowiec SAR, straż pożarna, straż graniczna, policja i kilka łodzi poszukiwawczych.