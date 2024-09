Mszą święta w Bazylice Mniejszej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa szczątków ponad 700 ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej. Szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Dolinie Śmierci na obrzeżach Chojnic. Pogrzeb ma charakter państwowy. Szczątki spoczęły w 188 trumnach.

Państwowy pogrzeb szczątków ponad 700 ofiar niemieckich zbrodni w chojnickiej Bazylice Mniejszej / Andrzej Jackowski / PAP

Szczątki ponad 700 osób odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Dolinie Śmierci na Pomorzu.

W kościele wystawiono 188 trumien. W nich szczątki leśników, duchownych, listonoszy - w sumie ponad 700 osób zabitych jesienią 1939 roku i w styczniu 1945 roku. Archeolodzy mówią o ponad tonie ludzkich kości znalezionych przez ostatnie 4 lata.

Pogrzeb ma charakter państwowy

Mszy św. pogrzebowej przewodniczy bp pelpliński Ryszard Kasyna.

Kondukt pogrzebowy przejdzie ulicami: Myśliboja, Kościuszki, Sukienników i ul. Gdańską na Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. Tam szczątki ofiar zostaną pochowane w zbiorowym grobie przygotowanym przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Pogrzeb, zorganizowany przez IPN we współpracy z Urzędem Miasta w Chojnicach, ma charakter państwowy.



Szczątki ponad 700 ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej zostały odnalezione na północnych obrzeżach Chojnic zwanych Doliną Śmierci. Stało się to w wyniku ekshumacji w ramach śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Prace trwały od 2021 r. do 2024 roku.

Miejsce masowej egzekucji znaleziono podczas prac archeologicznych

IPN wszczął postępowanie po tym, jak w czasie prac archeologicznych prowadzonych na terenie Doliny Śmierci w 2020 r. zlokalizowano miejsce masowych egzekucji Polaków przeprowadzonych w styczniu 1945 r. przez Niemców. Na podstawie badań szczątków, znalezionych przy nich przedmiotów osobistych i liczby łusek przyjęto, że pochodzą od blisko 500 osób. W śledztwie, jak dotąd, ustalono tożsamość 120 osób.

Jesienią 2022 r. i latem 2023 r. prowadzono kolejne prace terenowe, by ustalić inne miejsca masowych egzekucji dokonanych pod Chojnicami na obywatelach polskich.



W śledztwie ustalono, że polowe umocnienia Wojska Polskiego przygotowane latem 1939 r. na wypadek wybuchu wojny, po zajęciu Pomorza przez wojska niemieckie jesienią 1939 r. zostały wykorzystane do eksterminacji cywilnej ludności polskiej.



W rowach strzeleckich oddziały Selbstschutzu i SS dokonały masowych zabójstw obywateli polskich - przedstawicieli lokalnej inteligencji, w tym: nauczycieli, duchownych, urzędników państwowych, kupców, rzemieślników, rolników, członków Polskiego Związku Zachodniego, a także 218 pensjonariuszy Krajowego Zakładu Opieki Społecznej w Chojnicach.

Poszukiwania innych zbiorowych mogił ofiar "Zbrodni Pomorskiej 1939 r."

Prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku planują prace w kilku innych miejscach Pomorza Gdańskiego, gdzie mogą znajdować zbiorowe mogiły ofiar "Zbrodni Pomorskiej 1939 roku".



Zbrodnia Pomorska była zaplanowaną akcją eksterminacyjną prowadzoną przez Niemców na terenie przedwojennego województwa pomorskiego w ponad 400 miejscowościach na polskiej ludności cywilnej.



Na podstawie dokumentacji ekshumacyjnej i imiennych list ustalono ok. 16 tys. ofiar. W historiografii przyjęło się, że według różnych szacunków zostało zamordowanych od 20 do nawet 40 tys. osób. Największym miejscem kaźni są tzw. Lasy Piaśnickie, gdzie zginęło co najmniej 10 tysięcy osób. W wyniku zniszczenia dokumentacji i spalenia przez sprawców zwłok niemożliwe jest określenie pełnej liczby ofiar.



Sejm uchwałą z 13 stycznia 2023 r. ustanowił 2 października Narodowym Dniem Pamięci ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 r.