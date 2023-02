110 tys. zł musi zapłacić za zniszczenie 21 topól i nielegalne usunięcie dwóch innych drzew dzierżawca działki przy al. Niepodległości 899 w Sopocie. Działa tam camping. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy wcześniejszą decyzję prezydenta Sopotu o nałożeniu kary.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To dobra decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W Sopocie, każde drzewo jest na wagę złota. Wycinki odbywają się niezwykle rzadko, wyłącznie po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków i tylko wtedy, gdy to konieczne. Właściciel terenu jest wówczas zobowiązany do nasadzeń zamiennych - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent miasta. Nie ma i nie będzie zgody na nielegalne wycinki w Sopocie - podkreślił.

Do zdarzenia doszło w marcu 2021 r. Urzędnicy w trakcie obchodu miasta usłyszeli dźwięk pracujących pił mechanicznych. Gdy dotarli na miejsce, rząd wysokich drzew był ścięty na wysokości kilku metrów nad ziemią. Sprawcy nielegalnej wycinki i zniszczenia drzew zostali złapani na gorącym uczynku.