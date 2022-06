Spacery po Szczecinie z przewodnikiem będą w tym sezonie odbywać się w czterech językach. Od najbliższej soboty historii o mieście i jego zabytkach będzie można wysłuchać po polsku, niemiecku, angielsku i ukraińsku.

W czterech językach odbywać będą się w tym sezonie spacery po Szczecinie z przewodnikiem. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia /

W tym roku Szczecińskie Spacery Miejskie, czyli cykl wycieczek po mieście prowadzonych przez przewodników będzie odbywać się w aż 4 językach. Po polsku, niemiecku, ukraińsku oraz angielsku będzie można słuchać opowieści o legendach i historii Szczecina, spacerować razem z przewodnikiem i zwiedzać miasto.

W ramach Transgranicznych Spacerów Miejskich, podobnie jak w poprzednich latach, spacerujemy jednocześnie z polsko- i niemieckojęzycznym przewodnikiem a do wyboru mamy wiele ciekawych tematów przewodnich, w każdą sobotę inny.

Z kolei "Szczecin w pigułce" to idealna wycieczka na początek. Ten spacer będzie się odbywał w każdą sobotę od 11 czerwca do 27 sierpnia w języku angielskim oraz w każdą trzecią niedzielę miesiąca od czerwca do sierpnia w języku ukraińskim.

Bilet na spacery polsko-niemieckie i zwiedzanie w języku angielskim kosztuje 20 złotych. Do udziału w zwiedzaniu w języku ukraińskim uprawnia bezpłatna, dostępna przez internet wejściówka.

Liczba uczestników spacerów jest ograniczona.

Bilety na najbliższe spacery dostępne są TUTAJ lub w Centrum Informacji Turystycznej.

Szczegółowy kalendarz spacerów znajdziemy na TEJ STRONIE.