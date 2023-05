Jest kasztanowy, ma 3 białe skarpetki i długą strzałkę na czole. W stajni Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego w Szczecinie przyszedł na świat pierwszy od lat źrebak. Matką została siwa klacz Kalifornia, ojcem ogier-potomek wybitnych koni sportowych.

Źrebak, który przyszedł na świat, ma kasztanowate umaszczenie. / Aurelia Kołodziej/ZUT /

Źrebak na świat przyszedł w czwartek, tuż po godzinie siódmej. Poród odbył się tak szybko, że pracownicy stajni zorientowali się, gdy zobaczyli nogi konika. Matka i jej dziecko znieśli wszystko dobrze, a siwa klacz, dla której to pierwszy potomek, wzorowo się nim opiekuje.

Źrebak nie jest kompletnie podobny do matki. Wdał się ewidentnie w swojego ojca. Ojciec malucha, to syn znakomitego sportowca i reproduktora ogiera Mylorda Carthago (Carthago x Jalisco BJ. Mylord Carthago), który przez lata był podporą francuskiej kadry. W trakcie swojej bardzo udanej kariery, wywalczył m.in. drużynowy srebrny medal Światowych Igrzysk Jeździeckich Kentucky w 2010 r. oraz Mistrzostw Europy w Madrycie (2011). Manchester Red Wine, to bardzo przyszłościowy koń obdarzony doskonałym, zrównoważonym charakterem, w skokach luzem prezentujący nienaganną technikę, refleks i duże możliwości. Matką ogierka jest mieszkanka naszego ośrodka 9-letnia Kalifornia - mówi Robert Palacz, kierownik Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT.

Ogierek nie ma jeszcze imienia, zostanie ono wyłonione w konkursie. / Aurelia Kołodziej/ZUT /

Ogierek nie ma jeszcze imienia, zostanie ono wyłonione w konkursie. Zgodnie z zasadami hodowli koni, jego imię powinno zaczynać się na literę K.

Ojciec malucha, to syn znakomitego sportowca i reproduktora ogiera Mylorda Carthago. / Aurelia Kołodziej/ZUT /

Ostatnie narodziny w AOJ ZUT miały miejsce w 2019 roku. Wówczas pracownicy ośrodka powitali srokatego ogierka rasy tinker. Tamten źrebak był niespodzianką, syn Kalifornii to planowany potomek.

Maluch to koń szlachetnej półkrwi, czyli polski koń sportowy. Ta rasa hodowana jest w Polsce do jeździeckiego sportu wyczynowego.