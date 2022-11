Przed Sądem Rejonowym w Szczecinie ponownie rozpoczął się proces patoyoutubera Łukasza W. "Kamerzysty" i dwóch innych osób oskarżonych o znęcanie się nad osobą z niepełnosprawnością.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczeciński sąd wyłączył jawność rozprawy patoyoutubera Łukasza W. "Kamerzysty", Adriana S. i Wioletty K, którzy oskarżeni są o znęcanie się nad osobą z niepełnosprawnością. Zarzut związany jest z nagraniem, które 9 kwietnia 2021 r. zostało zamieszczone w serwisie Youtube.

Mogłoby to naruszyć ważny interes pokrzywdzonego - poinformowała sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Zachód w Szczecinie Beata Szczepańska.

Jak wskazali śledczy, podejrzani "znęcali się nad pokrzywdzonym poprzez nakłonienie go do wykonania poniżających i upokarzających go czynności", a następnie zarejestrowali to i udostępnili na kanale prowadzonym przez jednego z nich.



Wszyscy usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny, działając wspólnie i w porozumieniu.



Proces patoyoutubera rozpoczął się po raz drugi. Pierwszy proces Łukasza W. "Kamerzysty" oraz Adriana S. i Wioletty K. rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku.



Ponowne rozpoczęcie procesu związane było z ponad półrocznym zwolnieniem lekarskim sędzi, która rozpoznawała poprzednią sprawę. Oskarżonym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.