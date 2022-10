​Przy szczecińskim Cmentarzu Centralnym w sobotę wczesnym popołudniem ruch samochodowy był umiarkowany, choć miejscami tworzyły się zatory. Przy nekropolii obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.

Cmentarz Centralny w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Natężenie ruchu jest większe nie tylko przy bramie głównej Cmentarza Centralnego i wejściach od strony ul. Mieszka I, ale także na ulicach prowadzących w rejon nekropolii, szczególnie do Ronda Gierosa. Okolice cmentarza patrolują policjanci.

O godz. 11:00 zamknięta dla ruchu ogólnego została jezdnia południowa ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Objazdy wyznaczono ciągiem ul. Derdowskiego - 26 Kwietnia - Krzywoustego w obu kierunkach.

Obowiązuje drugi etap czasowej organizacji ruchu

Polega na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Pięknej i ul. Karola Miarki, co ma zwiększyć swobodę poruszania się m.in. pojazdów komunikacji miejskiej. Wyłączono też sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach Ku Słońcu - Santocka, Ku Słońcu - Karola Miarki i Ku Słońcu - Brama Centralna.

Od godz. 11 w sobotę nie można także wjeżdżać samochodami na teren cmentarza. Do wtorku nie będą obowiązywać karnety roczne, a w poniedziałek wjazd będzie możliwy tylko dla konduktów pogrzebowych (wjechać na teren nekropolii będzie mogło maksymalnie pięć pojazdów z konduktu).

Kolejny etap zostanie wprowadzony 1 listopada

Zamknięta dla ruchu zostanie północna jezdnia ul. Ku Słońcu: od ronda Pileckiego do ronda Gierosa. Wyłączone z ruchu zostaną też ulice: Karola Miarki, Piękna i Santocka.

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Świerczewskiej (w kierunku ul. Zielonogórskiej). Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Santocką. Trzeci etap obejmie też wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej oraz objazd ul. Ku Słońcu przez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów.

Cmentarz Centralny do poniedziałku będzie otwarty w godz. 7-21, we wtorek natomiast od godz. 7 do 2 w nocy. W środę nekropolia będzie czynna od godz. 7 do 21.