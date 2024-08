Wczesne pobudki, cały dzień spędzony w pośpiechu, nadmiar obowiązków, stresujące sytuacje – w końcu dopada cię zmęczenie i brak energii. Czasami nawet z ledwością podnosisz powieki i kolejnego dnia wstajesz z łóżka. Z przymusem wykonujesz codzienne zadania. Są jednak sposoby na to, by zmęczenie nie dawało ci się tak mocno we znaki. Jakie? Poznaj 5 sprawdzonych metod

Kiedy pojawia się zmęczenie i brak energii?

Kiedy człowiek wykonuje intensywny wysiłek fizyczny lub umysłowy, naturalne jest, że odczuwa zmęczenie. Podobnie jest wtedy, gdy żyje w stresie, bo wywierana na niego presja jest większa, niż jesteś w stanie udźwignąć. Zmęczenie i brak energii to normalne reakcje organizmu, które charakteryzują się tym, że wigor i siły do działania wracają po odpowiednim odpoczynku. Niekiedy jednak stan ten utrzymuje się dłużej i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Wówczas warto zatrzymać się na chwilę i wdrożyć kilka sprawdzonych sposobów, które pomogą ci przejść od poczucia wyczerpania do bardziej energicznego i zdrowego trybu życia.

5 sprawdzonych sposobów na pokonanie zmęczenia i brak energii

Jeżeli odczuwasz zmęczenie, które nie mija nawet po odpoczynku lub brakuje ci energii do działania, warto wykorzystać 5 sprawdzonych sposobów, które poprawią twoje codzienne funkcjonowanie.



1. Odpoczynek i sen

Jeżeli brakuje ci energii, musisz zadbać o higienę snu i odpoczynku. Przede wszystkim istotne jest kładzenie się do łóżka o tej samej porze, unikanie silnego światła wieczorem, zwłaszcza patrzenia w ekran telewizora, smartfona lub komputera. Pamiętaj, by nie objadać się przed snem i przewietrzyć sypialnię, by wpuścić do niej świeże powietrze. Lepiej unikaj drzemek w ciągu dnia, ponieważ mogą zakłócać pojawianie się snu o właściwej porze, czyli w nocy [4].



2. Zdrowa dieta

Na poziom energii wpływa również to, co jesz. Im więcej fast-foodów i innych tzw. śmieciowych przekąsek trafi na twój talerz, tym gorzej będziesz się czuć. Jeżeli na śniadanie wypijasz tylko kawę i jeszcze wypalasz do niej papierosa, nie licz na to, że będziesz tryskać energią. Pożywne i zdrowe posiłki, bogate w warzywa i owoce, to podstawa sprawnego funkcjonowania fizycznego i umysłowego. Dlatego dieta dodająca energii powinna uwzględniać obecność pokarmów bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, białko, węglowodany, witaminy m.in. A, E, C, z grupy B, oraz składniki mineralne, zwłaszcza magnez, cynk, miedź i selen. Pamiętaj również o nawodnieniu organizmu. Idealnym rozwiązaniem jest spożywanie średnio 2 litrów wody dziennie, aby zachować wigor przez cały dzień.

3. Suplementacja

W celu uzupełnienia diety można również rozważyć sięgnięcie po suplement diety. Najlepiej, by zawierał on zestaw najważniejszych składników mineralnych oraz witaminy na zmęczenie i brak energii.

Do redukowania uczucia zmęczenia i znużenia przyczyniają się przede wszystkim [5]:

foliany,

kwas pantotenowy (witamina B5),

magnez,

niacyna (witamina B3),

ryboflawina (witamina B2),

witamina B12,

witamina B6,

witamina C,

żelazo.



4. Aktywność fizyczna

Stopniowana intensywność ćwiczeń fizycznych poprawia codzienne funkcjonowanie. Warto zacząć od lekkich aktywności np. spaceru 2-3 razy w tygodniu i dążyć do osiągnięcia docelowego poziomu. Pamiętaj, że obowiązuje tu zasada lżej i częściej niż intensywnie i rzadko. Trenuj, ale z umiarem. Dla utrzymania energii zaleca się 30 minut lekkiego wysiłku fizycznego przez pięć dni w tygodniu [3].



5. Relaksacja i zapanowanie nad stresem

W zwalczaniu przewlekłego zmęczenia należy zadbać o relaks. Najlepiej poświęcić się wyciszającym aktywnościom lub zajęciom, które sprawiają ci przyjemność. Mogą to być spacery po lesie, słuchanie ulubionej muzyki, czytanie książek lub joga i medytacja [3]. Jeśli odprężenie przynosi ci gotowanie, poświęć czas na przygotowywanie ulubionych potraw. Wykorzystuj różne możliwości i rzeczy, które najlepiej na ciebie działają i przynoszą ukojenie.

Wprowadź tych 5 nawyków do swojego życia i nie daj się wyczerpującemu zmęczeniu.





