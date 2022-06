Setki ton gruntu wykopanego podczas drążenia tunelu w Świnoujściu nie pójdą na zmarnowanie. Władze miasta chcą wykorzystać urobek do przygotowania terenu rekreacyjnego w miejscu, gdzie ponad 30 lat temu istniało wysypisko śmieci. Ma powstać tor dla quadów, wybieg dla psów czy gratka dla biegaczy przełajowych: tor z przeszkodami.

​Z urobku wydobytego przy budowie tunelu pod Świną w miejscu dawnego wysypiska przy ulicy Karsiborskiej powstanie nowe, ogólnodostępne miejsce do aktywności fizycznej. / BIK UM Świnoujście /

Z urobku wydobytego przy budowie tunelu pod Świną, w miejscu dawnego wysypiska przy ulicy Karsiborskiej, powstanie nowe, ogólnodostępne miejsce do aktywności fizycznej i rekreacji z pumptrackiem, wydzielonym terenem do zjeżdżania na sankach, wybiegiem dla psów oraz torem treningowym do biegów z przeszkodami.

Dzięki temu teren dostanie drugie życie. Od zamknięcia w tym miejscu wysypiska odpadów minęło już 30 lat. Wraz z rozpoczęciem drążenia tunelu pojawił się pomysł, aby wydobyty przez maszynę urobek wykorzystać właśnie do zagospodarowania terenu przy ulicy Karsiborskiej.

Teren przeszedł rekultywacje. Przeprowadzone ekspertyzy gruntu nie wykazały żadnego zagrożenia dla środowiska. Stąd możliwe jest jego wykorzystywanie na funkcje określone w planie zagospodarowanie przestrzennego miasta, czyli właśnie na rekreację - mówi I Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska.

W maju ubiegłego roku przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami na temat tego, co konkretnie w ramach rekreacji miałoby tam powstać. Wpłynęło kilkanaście propozycji, między innymi pumptrack, wybieg dla psów, tor przeszkód dla psów, tor do jazdy na wrotkach i rolkach, sztuczne lodowisko, tor dla quadów. Do Budżetu Obywatelskiego 2022, wpłynął z kolei wniosek, aby powstał tam też tor treningowy do biegów z przeszkodami. Po głosowaniu mieszkańców, razem z trzema innymi, wniosek znalazł się na liście projektów do realizacji.

Sam teren przygotuje konsorcjum PORR i Gülermak, które buduje tunel pod Świną. Trwają ostatnie rozmowy na ten temat. Firma uformuje w tym miejscu górkę rekreacyjną, wzmocni skarpy i posadzi zieleń. Jest już na to pozwolenie na budowę.

Konsorcjum przygotowało też dokumentację techniczną. Po stronie miasta będzie z kolei wyposażenie obiektu. Jako pierwszy powstanie wspomniany tor treningowy do biegów z przeszkodami. Szacowany koszt to 900 tys. złotych.