Zarzuty dla 21-latka z Chojny. Jest podejrzany o zabójstwo matki i próbę zabicia babci

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21-letni mieszkaniec Chojny w Zachodniopomorskiem usłyszał zarzuty zabójstwa swojej matki oraz usiłowania pozbawienia życia babci - ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, jego wyjaśnienia były bardzo skąpe, dlatego śledczy nadal ustalają dokładny przebieg tragedii.

Zarzuty dla 21-latka z Chojny, fot. FotoDax

Zarzuty dla 21-latka z Chojny, fot. FotoDax / Shutterstock

Tragedia w miejscowości Chojna. 21-latek usłyszał dwa zarzuty

Podejrzany został przesłuchany we wtorek. Usłyszał dwa zarzuty: zabójstwa matki oraz usiłowania zabójstwa babci. Damian Kordykiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformował, że zeznania mężczyzny nie pozwoliły jeszcze na pełne odtworzenie wydarzeń.

Za oba zarzucane czyny 21-latkowi grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek rano

Do tragedii doszło w Chojnie w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim. Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10.

Według ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady, do dramatu miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych.

Podejrzany został zatrzymany niespełna trzy godziny po odnalezieniu ciała. W akcję zaangażowani byli policjanci pionu prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz funkcjonariusze wykorzystujący drony do przeszukania terenu. Poszukiwania wspierali także policjanci ze Szczecina.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.