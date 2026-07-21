Zarzuty dla 21-latka z Chojny. Jest podejrzany o zabójstwo matki i próbę zabicia babci

Tragedia w miejscowości Chojna. 21-latek usłyszał dwa zarzuty
Podejrzany został przesłuchany we wtorek. Usłyszał dwa zarzuty: zabójstwa matki oraz usiłowania zabójstwa babci. Damian Kordykiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformował, że zeznania mężczyzny nie pozwoliły jeszcze na pełne odtworzenie wydarzeń.
Za oba zarzucane czyny 21-latkowi grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.
Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek rano
Do tragedii doszło w Chojnie w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim. Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10.
Według ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady, do dramatu miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych.
Podejrzany został zatrzymany niespełna trzy godziny po odnalezieniu ciała. W akcję zaangażowani byli policjanci pionu prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz funkcjonariusze wykorzystujący drony do przeszukania terenu. Poszukiwania wspierali także policjanci ze Szczecina.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.