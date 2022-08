Kilka ton produktów żywnościowych trafi ze Szczecina do Mikołajowa na południu Ukrainy. Ciężarówka wypełniona konserwami, daniami instant, tysiącami opakowań kaszy, soli, oleju, kawy i herbaty wyruszy na wschód w drugiej połowie sierpnia. Na zakupy przeznaczono prawie 100 tysięcy złotych. To kolejny transport darów do Ukrainy organizowany przez urząd marszałkowski.

Ciężarówka wypełniona konserwami, daniami instant, tysiącami opakowań kaszy, soli, oleju, kawy i herbaty wyruszy w drugiej połowie sierpnia / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego / Zakup żywności to odpowiedź na apel władz obwodu mikołajowskiego. Samorządowcy z tego regionu są w stałym kontakcie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. W obliczu rosyjskiej agresji Ukraina bardzo potrzebuje wsparcia - nie tylko w wymiarze politycznym i militarnym, ale przede wszystkim humanitarnym. To już kolejny transport dla Ukrainy, który przygotowujemy. W marcu i kwietniu zorganizowaliśmy w urzędzie wielką zbiórkę, której efektem było kilkaset kartonów z żywnością, środkami czystości, artykułami medycznymi. Wysłaliśmy naszym ukraińskim przyjaciołom również karimaty, śpiwory, termosy, powerbanki, latarki, apteczki i inne potrzebne sprzęty. Od razu po wybuchu wojny przygotowaliśmy w pełni wyposażoną karetkę i zapas materiałów opatrunkowych. Przekazaliśmy również dużo sprzętu szpitalnego. Pomoc jest cały czas potrzebna - podkreśla Olgierd Geblewicz. Decyzją Zarządu Województwa na zakup produktów żywnościowych, który zostaną wysłane do Mikołajowa, przeznaczono prawie 100 tysięcy złotych. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez ukraińskie władze samorządowe zakupionych zostanie: ponad 3500 tysiąca konserw, około 1500 zup błyskawicznych, prawie 2000 opakowań kaszy (gryczana i jęczmienna, w torebkach), prawie 700 litrów oleju rzepakowego, 975 opakowań soli (po 0,5 kg), ponad 7 tysięcy paczek drożdży suszonych potrzebnych do wypieku chleba. Wśród darów będzie też herbata i kawa. Transport planowany jest w drugiej połowie sierpnia. Odbiorcą żywności będzie Państwowa Wojskowa Administracja Regionalna Obwodu Mikołajowskiego. Zobacz również: ​Iga Świątek zagra z Agnieszką Radwańską. Charytatywny mecz w Krakowie

