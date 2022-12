Znane z naszej akcji #KASZANKA Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych szuka środków na remont nowej siedziby. Fundacja kupiła kilka lat temu starą willę przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie i tam chce przenieść swoją działalność z wynajmowanych obecnie pomieszczeń. Obiekt jest jednak w opłakanym stanie. Zanim pacjenci będą mogli korzystać z nowej przestrzeni potrzebny jest kapitalny remont.

Tak ma wyglądać nowa, odnowiona siedziba Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. / Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych /

Budynek starej willi przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych kupiła w 2019 roku. Dopiero po trzech latach instytucja ma możliwość pozyskania środków na jej remont.

Tych możliwości, które nowa przestrzeń nam da, będzie bardzo dużo i zdecydowanie będą one możliwe do realizacji. Aby to się udało potrzebne są środki. Ani pandemia, ani wojna tutaj nie pomogła, jeśli chodzi o kwestię kosztów związanych z remontowaniem czegokolwiek. Remont, który przewidujemy na Wojska Polskiego, z opcji maksimum, poszedł w kierunku opcji minimum, żeby w ogóle odnowić starą willę - mówi RMF FM prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Kinga Krzywicka.

Fundacja chce, aby nowa siedziba była także miejscem do prowadzenia działań m.in. profilaktycznych w szczególności związanych z chorobami nowotworowymi.

Myślę, że po remoncie będzie to wyglądało przepięknie. Będzie to punkt nie tylko dla naszych pacjentów, ale również i mieszkańców Szczecina, gdzie będziemy podejmowali także działania z zakresu psychologii - przekazała Krzywicka.

/ Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych /

Na remont starej willi potrzebne są ponad 4 miliony złotych. Hospicjum stara się pozyskać środki ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, gdzie projekt remontu willi startuje w kategorii projektów ogólnomiejskich.

Tegoroczna edycja prowadzonej przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego akcji charytatywnej #KASZANKA także oświęcona będzie wsparciu tego celu. Finał #KASZANKI już 19 grudnia.