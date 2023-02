Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dla wszystkich powiatów, od godz. 17 w sobotę do godz. 9 w niedzielę.

W powiatach nadmorskich: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, a także w Świnoujściu i Koszalinie do północy obowiązuje też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, od 35 km/godz. do 50 km/godz., w porywach do 75 km/godz.