​W weekend warunki w Karkonoszach zdecydowanie się pogorszą. W szczytowych partiach gór prognozowane są silne opady śniegu, którego może przybyć nawet 30 cm. Na szlakach miejscami zalega warstwa lodu. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informują ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR, w weekend w szczytowych partiach Sudetów prognozowane są opady śniegu, którego przybędzie 25-30cm. Temperatura znacznie się obniży i spodziewany jest silny wiatr.

"Warunki zdecydowanie pogorszą się i spowodują zwiększenie zagrożenia dla turystów" - ostrzegają.

W sobotę w górnych partiach Karkonoszy temperatura będzie wahać się od minus 7,4 st. C rano do minus 1 st. w ciągu dnia. Wiatr z kierunku zachodniego o prędkości do 21 m/s obniża temperaturę odczuwalną. Z kolei w niższych partiach Karkonoszy i w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej temperatura wyniesie od 3 st. C do 6 st. C.

Zachmurzenie duże powoduje, że widzialność miejscami ograniczona jest do kilkudziesięciu metrów. "Powyżej 1000 m n.p.m. miejscami zalega warstwa lodu, a na niej od 70 do 75 cm przewianego i zlodzonego śniegu - na szlakach miejscami bardzo ślisko" - przestrzegają Goprowcy.

W Karkonoszach nadal obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy apelują, aby wyruszając w góry, sprawdzić dostępność schronisk i szlaków w odwiedzanym rejonie.