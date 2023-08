To ostatni moment na to, by pieniądze na szkolną wyprawkę dostać na początku roku szkolnego. ​Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start", czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Jeśli rodzic złoży wniosek do końca sierpnia, otrzyma pieniądze do końca września.