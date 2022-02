​W wielkiej skrzyni przyjechał na oddział psychiatrii dziecięcej w szpitalu Zdroje w Szczecinie prezent, na który słuchacze RMF FM zbierali cały grudzień. W ramach akcji Świetny Mikołaj zgromadziliśmy środki na wsparcie oddziałów psychiatrii dziecięcej, by kupić im nie to, czego pilnie potrzebują, ale to, o czym skrycie marzą.

Nowoczesna tablica interaktywna trafiła na oddział psychiatryczny dzieci i młodzieży w szpitalu Szczecin Zdroje. / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Na oddział psychiatryczny w szczecińskich Zdrojach dotarła wyśniona tu nowoczesna tablica interaktywna. Możliwości ma ogromne.

Tablica potrafi wiele, począwszy od zapewnienia dzieciom aktywności ruchowej, połączonej z rzucaniem piłeczkami. Można też wykorzystać interaktywny pisak, do takiej bardziej kreatywnej rozrywki. Do tego karaoke, oglądanie filmów, bajek, to wszystko składa się na możliwości naszej tablicy - mówi Paweł Wysocki z firmy, która dostarczyła sprzęt na oddział.

Niespełna godzinę zajęło rozstawienie i skalibrowanie urządzenia. O skupienie na trwających w tym czasie lekcjach było dziś wyjątkowo trudno. Dzieciaki widziały, że panowie coś wnoszą w kufrach. Emocje rosną, wszyscy obserwują przez drzwi, co dzieje się na korytarzu i w świetlicy - mówi Małgorzata Pawlicka, pielęgniarka oddziałowa.

Nowy sprzęt wzbudził zainteresowanie pracowników oddziału. / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Nowy sprzęt przyszedł obejrzeć też personel. Bardzo, bardzo dziękujemy. Nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy aż tak wielki prezent. Na pewno to sprawi wiele frajdy naszym pacjentom, ale też będzie świetna zabawa dla personelu i atrakcyjnie będziemy spędzać czas z naszymi pacjentami, bo tego czasu wolnego na naszym oddziale mają dosyć sporo - dodaje Małgorzata Pawlicka.

Ta tablica interaktywna jest, mówiąc kolokwialnie, wypasiona. Nasi pacjenci i młodsi, i starsi będą z tego prezentu zadowoleni. Prędko im się nie znudzi - mówi ordynator oddziału Małgorzata Wyrębska-Rozpara. Jak przyznaje, także pracownicy mają nadzieję, by skorzystać z nowego gadżetu.

Po skalibrowaniu sprzęt trafił w ręce dzieci. / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Po szybkim przeszkoleniu z obsługi sprzęt trafił w ręce dzieci i zaczęło się szaleństwo. Gra za grą, latające w powietrzu piłeczki, którymi trzeba trafić w wielki ekran. I co najważniejsze: wiele radości.

Będzie kolejka, żeby móc pograć. Chyba dziś nie zasnę - mówi jedna z pacjentek.Tak trochę dużo treningu i bardzo dużo zabawy - mówi 6-letni chłopiec. To mój drugi pobyt tu, wcześniej tego tu nie było. Są gry sportowe i rozrywkowe. Będę grać, dopóki stąd nie wyjdę - dodaje mała pacjentka.

Tablica będzie przypominać, że sprzęt ufundowali słuchacze RMF FM. / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Przy wejściu na świetlice oddziałową zawisła tablica informująca o tym, że to słuchacze RMF FM wsparli oddział i wyposażyli go w wymarzony sprzęt. Władze szpitala przygotowały w ramach rewanżu oficjalne podziękowanie.

Podziękowania od dyrekcji szpitala. / Aneta Łuczkowska / RMF FM

"To szlachetny gest i symbol dobroci. Dzięki tak wspaniałym ludziom, którzy pomimo ogromu obowiązków znajdują czas, by pomagać nasi pacjenci będą mogli odbywać swoje leczenie i proces terapii w lepszych, bardziej komfortowych warunkach. Radość jaką widzimy na ich twarzach jest Państwa zasługą!" - czytamy w podpisanym przez dyrektora szpitala Łukasza Tyszlera liście.

/ Szpital Szczecin "Zdroje" /

Nasza szpitalna rzeczywistość zwykle ogranicza się do tego, że prosimy o rzeczy, które są nam niezbędnie potrzebne do codziennego funkcjonowania. Natomiast tym razem kazano nam puścić wodze fantazji. Wszyscy rzucili się do komputerów i znaleźliśmy to spełnienie marzeń, za co serdecznie, z całego serca dziękujemy - dodaje Magdalena Knopf, rzecznik lecznicy.

Przez cały grudzień w ramach zabawy Świetny Mikołaj odkładaliśmy codziennie do skarbonki 10 tysięcy złotych. Zebrana kwota pozwoliła wspomóc siedem placówek z zakresu psychiatrii dziecięcej w całej Polsce.