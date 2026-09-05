Wiatr łamał gałęzie i wyrywał namioty. Dramat na dożynkach w Reczu

RMF24

Niebezpieczne zdarzenie na dożynkach w zachodniopomorskim Reczu. Poderwane przez wiatr namioty i zerwane gałęzie zraniły troje uczestników wydarzenia. Informację o tej sytuacji dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, dwie ranne osoby mają obrażenia głowy - uderzyły je przedmioty poderwane przez wiatr oraz połamane gałęzie.

Najbardziej ucierpiała osoba uderzona przez wyrwany namiot. Doszło u niej do zatrzymania akcji serca, ale dzięki udanej akcji reanimacyjnej udało się przywrócić funkcje życiowe.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy i policja zabezpieczają miejsce dożynek.