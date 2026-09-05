Alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. „Wysyłka została przerwana”

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w sobotnie popołudnie do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia alert w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Kilkadziesiąt minut później instytucja przyznała, że już w trakcie wysyłki SMS-ów otrzymała informację o ustaniu zagrożenia, dlatego przerwano całą procedurę.

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo (zdj. ilustracyjne, fot. Marian Zubrzycki)

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo (zdj. ilustracyjne, fot. Marian Zubrzycki) / PAP

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” - tak brzmi treść SMS-ów, które trafiły do odbiorców na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Przed godz. 16:00 RCB poinformowało, że nie ma już zagrożenia i rozesłany został alert uspokajający odbiorców: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty”.

RCB przyznało, że pierwszy dzisiejszy alert mógł nie dotrzeć do wszystkich odbiorców i wyjaśniło, co jest przyczyną takiej sytuacji.

„W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem” - czytamy na portalu X.

„Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część - ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki - otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia” - wyjaśniono w obszernym wpisie.



Jak podają Siły Powietrzne Ukrainy, w Kijowie oraz we wschodniej, centralnej i zachodniej części kraju trwa alarm przeciwlotniczy. Rosyjskie drony lecą w kierunku obwodów charkowskiego, sumskiego, połtawskiego, czernihowskiego, dniepropietrowskiego, zaporoskiego, czerkaskiego, kijowskiego, winnickiego, żytomierskiego i chmielnickiego. W obwodach zachodniej Ukrainy graniczących z Polską nie ma na razie alarmów przeciwlotniczych.

Alerty dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę wprowadzono niedawno, po tym, jak rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jej szczątki znaleziono na Lubelszczyźnie.