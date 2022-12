40 osób z Ukrainy zakończyło kurs języka polskiego na Uniwersytecie Szczecińskim. To część projektu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko uczyli się podstawowej komunikacji, ale także słownictwa przydatnego przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Słownik języka polskiego / Shutterstock

W ramach kursu mieliśmy obszerne bloki poświęcone i szukaniu pracy, i podejmowaniu zatrudnienia, i przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do aplikowania na różnego rodzaju stanowiska. Już na etapie przygotowywania programu uwzględniliśmy takie zagadnienia, które pomogą w odnalezieniu się w życiu codziennym. Były to wizyta w urzędzie czy u lekarza. Były także zagadnienia profesjonalne, zatem to, co w oficjalnym systemie przyda się, by na przykład podejmować zatrudnienie - zaznacza dr Agnieszka Szlachta z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kurs jest elementem szerszego przedsięwzięcia - podsumowuje Andrzej Przewoda, dyrektor szczecińskiego WUP. Obywatelom Ukrainy dedykowany jest cały pakiet działań. To z jednej strony nauka języka polskiego, z drugiej pomoc w poszukiwaniu pracy na lokalnym rynku. Są także działania dedykowane dzieciom, bo one też muszą się odnaleźć w środowisku rówieśniczym. Jest także pomoc psychologiczna, bo zdajemy sobie sprawę, że ci ludzie są bardzo często po traumatycznych przeżyciach. Te szkolenia mają pomóc w poruszaniu się po rynku pracy, ale i w codziennym funkcjonowaniu, bo znajomość języka na pewno to ułatwia - dodaje.

W przyszłym roku w ramach kontynuacji współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z WUP-em, podobny kurs przejdzie kolejna grupa uchodźców.

Autor: Dawid Siwek / RMF MAXX