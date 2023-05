"20 czerwca ma zostać wydane pozwolenie na użytkowanie tunelu, co umożliwia jego otwarcie" - przekazał rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz. Z inwestycji mieszkańcy i turyści mają skorzystać jeszcze przed wakacjami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pozwolenie na użytkowanie tunelu pod Świną, które umożliwi jego otwarcie, ma zostać wydane 20 czerwca - przekazał PAP rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz. "Miastu zależy, aby otwarcie tunelu nastąpiła jak najszybciej po tym terminie" - dodał.



Według zapewnień Urzędu Miasta w Świnoujściu z inwestycji mieszkańcy i turyści mają skorzystać jeszcze przed wakacjami.



W tym tygodniu przejazd pod Świną z wyspy Uznam na Wolin i z powrotem testowali ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego w Świnoujściu i Międzyzdrojach. Ratownicy sprawdzali m.in. stworzenia w tunelu korytarza życia. Wcześniej podobne przejazdy mieli także kierowcy z Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu.



Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m.



Przeprawa pod cieśniną Świny ma połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Aby przedostać się na wyspę Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.



Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.