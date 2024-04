Najpierw kwitły krokusowe kobierce, teraz w Szczecinie zakwitł ponad 200-metrowy pas na ulicy Gontyny. Pomiędzy jezdniami podziwiać można kolorową rabatę, a na niej narcyzy, tulipany i szafirki.

Na ulicy Gontyny zakwitł dywan narcyzów i tulipanów. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

Po krokusach i magnoliach możemy cieszyć oczy kolejnym kwietnym dywanem, który zakwitł właśnie na ul. Gontyny w Szczecinie. Tysiące cebulek posadzili w tym miejscu pracownicy Zakładu Usług Komunalnych.

Na pasie zieleni można podziwiać już teraz żółte i białe narcyzy, czerwone tulipany oraz fioletowe szafirki. Tworzą one wielobarwną wstęgę, która wije się między pasami jezdni na ulicy Gontyny. Po nich rozkwitną kamasje i mieczyki, dzięki czemu kwiaty w tym miejscu będą kwitły aż do lata.

Ten wyjątkowy kwietnik ma 2 metry szerokości i ponad 200 metrów długości. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

Ten wyjątkowy kwietnik ma 2 metry szerokości i ponad 200 metrów długości. Na każdy metr kwadratowy przypada prawie 200 roślin. Do jego wykonania wykorzystano kwiaty cebulowe wieloletnie. Cebule po przekwitnięciu zostaną nawiezione, zaschną w naturalny sposób i poczekają w ziemi do przyszłej wiosny, kiedy to znów się przebudzą.

Już wkrótce rozkwitać zaczną łąki kwietne, a w połowie maja obsadzone zostaną miejskie kwietniki.