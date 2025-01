Trzy osoby, w tym dzieci, trafiły do szpitala po podtruciu tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Darłowie (woj. zachodniopomorskie)

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację w sprawie przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht.

W czwartek ok. godz. 19 strażacy z Darłowa zostali wezwani do mieszkania, w którym miało dojść do zatrucia czadem.

Gdy mundurowi przybyli na miejsce, zastali tam ratowników medycznych. Mieszkanie wcześniej przewietrzono, przez co urządzenia pomiarowe nie wykazały obecności tlenku węgla.

Asp. Dariusz Schacht przekazał, że nie obyło się jednak bez poszkodowanych. Trzy osoby, w tym dzieci w wieku 12 i 16 lat, zostały przetransportowane do szpitala.

Na miejscu pracował jeden zastęp straży pożarnej.