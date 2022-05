Trwa budowa nowej pętli tramwajowej w szczecińskiej dzielnicy Pomorzany. Jak zapewnia urząd miasta "pętla będzie dużo większa i bardziej funkcjonalna". Na jej terenie znajdzie się ogólnodostępny parking na 138 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także 5 torów przyjazdowo-odjazdowych.

Od 19 kwietnia kasa Pomorzany jest nieczynna. Najbliższa kasa biletowa czynna od poniedziałku do piątku od 6:00-20:30 znajduje się na Bramie Portowej oraz od poniedziałku do soboty od 10 do 20 na Turzynie.

Z biletomatu stacjonarnego można skorzystać na Powstańców Wielkopolskich w okolicy skrzyżowania z ul. Szpitalną. Oczywiście zapraszamy do korzystania z aplikacji na telefon: MKM, SkyCash, Mobilet lub zbiletem.pl - to najwygodniejsze sposoby na zakup każdego rodzaju biletów - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Jak informował w połowie kwietnia szczeciński urząd, nasyp nowej pętli właściwie jest skończony za wyjątkiem górnej warstwy, która będzie wykonana po robotach kanalizacyjnych oraz teletechnicznych.

Po zakończeniu inwestycji komfort podróżnych zdecydowanie się poprawi dzięki nowej infrastrukturze dla pasażerów. Pętla będzie dużo większa i bardziej funkcjonalna. Zaprojektowano na niej odwrócony kierunek ruchu czyli zgodny z ruchem wskazówek zegara i 5 torów przyjazdowo-odjazdowych.

Pod względem drogowym wjazd na pętle zlokalizowano od strony ul. Smolańskiej, wewnątrz zaprojektowano równolegle do skrajnego wewnętrznego toru jezdnie techniczną dla służb. Tą drogą poruszać się będą również autobusy miejskie w przypadku awarii pojazdu szynowego - mówi Hanna Pieczyńska.

Prace na pętli w Pomorzanach są częścią tzw. torowej rewolucji w Szczecinie.