To największy cmentarz w Polsce. Został uznany za pomnik historii

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Szczeciński Cmentarz Centralny został uznany za pomnik historii. To największa w Polsce i trzecia pod względem wielkości nekropolia w Europie.

Cmentarz o długiej historii i ogromnej powierzchni

Rozporządzenie o ustanowieniu Cmentarza Centralnego w Szczecinie pomnikiem historii wydał Prezydent RP pod koniec września. 14 października zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Cmentarz Centralny to pierwszy obiekt w Szczecinie, który został pomnikiem historii. To oznacza objęcie go najwyższą formą ochrony zabytków.

Nekropolia została założona na początku XX w. Zajmuje powierzchnię ponad 172 ha.

Cmentarz Centralny zachował układ przestrzenny starej, historycznej części oraz kompozycję zieleni w stanie mało zmienionym w stosunku do zamierzeń projektantów, ponadto monumentalną oprawę architektoniczną oraz elementy małej architektury i ciekawe przykłady dawnej sztuki sepulkralnej – podkreślił Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski.

Jest jednym z symboli Krakowa. Jak zaczęła się historia Kopca Kościuszki? 16 października 1820 roku rozpoczęto usypywanie Kopca Kościuszki. Dziś to jeden z symboli Krakowa i atrakcja, która przyciąga tłumy turystów i mieszkańców.

Ile jest pomników historii na terenie całej Polski?

Pomnikami historii są 134 obiekty w Polsce. Szczeciński cmentarz otrzymał ten status jako czwarte miejsce w województwie zachodniopomorskim. Mają go także zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim, dawne opactwo Cystersów w Kołbaczu, kolegiata pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata oraz mury obronne z bramami i basztami w Stargardzie.

Cmentarz Centralny w Szczecinie (fot. Marcin Bielecki) / PAP

Zabytkowa kaplica, monumentalna brama, malownicze aleje i bogata przyroda tworzą przestrzeń wyjątkową nie tylko w skali Polski, ale również Europy. Jako Szczecinianie możemy być dumni, że jesteśmy opiekunami pomnika historii - ocenił szczeciński konserwator zabytków.

Pomnik „Tym, którzy nie powrócili z morza”, 13 bm. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (fot. Marcin Bielecki) / PAP

Status pomnika historii otrzymują obiekty o ponadregionalnym znaczeniu, szczególnych walorach historycznych, naukowych i artystycznych.