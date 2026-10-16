To największy cmentarz w Polsce. Został uznany za pomnik historii

Cmentarz o długiej historii i ogromnej powierzchni
Rozporządzenie o ustanowieniu Cmentarza Centralnego w Szczecinie pomnikiem historii wydał Prezydent RP pod koniec września. 14 października zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Cmentarz Centralny to pierwszy obiekt w Szczecinie, który został pomnikiem historii. To oznacza objęcie go najwyższą formą ochrony zabytków.
Nekropolia została założona na początku XX w. Zajmuje powierzchnię ponad 172 ha.
Cmentarz Centralny zachował układ przestrzenny starej, historycznej części oraz kompozycję zieleni w stanie mało zmienionym w stosunku do zamierzeń projektantów, ponadto monumentalną oprawę architektoniczną oraz elementy małej architektury i ciekawe przykłady dawnej sztuki sepulkralnej – podkreślił Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski.
Ile jest pomników historii na terenie całej Polski?
Pomnikami historii są 134 obiekty w Polsce. Szczeciński cmentarz otrzymał ten status jako czwarte miejsce w województwie zachodniopomorskim. Mają go także zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim, dawne opactwo Cystersów w Kołbaczu, kolegiata pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata oraz mury obronne z bramami i basztami w Stargardzie.
Zabytkowa kaplica, monumentalna brama, malownicze aleje i bogata przyroda tworzą przestrzeń wyjątkową nie tylko w skali Polski, ale również Europy. Jako Szczecinianie możemy być dumni, że jesteśmy opiekunami pomnika historii - ocenił szczeciński konserwator zabytków.
Status pomnika historii otrzymują obiekty o ponadregionalnym znaczeniu, szczególnych walorach historycznych, naukowych i artystycznych.
To ogromne wyróżnienie, ale także odpowiedzialność. Warto pamiętać, że z jednej strony mówimy o cennym, najwyższej rangi zabytku, który staramy się chronić i zachować dla potomnych, a z drugiej - o czynnym cmentarzu, o którego funkcjonowanie dbamy każdego dnia. Łączenie tych dwóch zadań to wyzwanie, ale świadomość wyjątkowej wartości tego miejsca pozwala wszystkim zaangażowanym osobom odczuwać ogromną satysfakcję - ocenił Tomasz Wawrzyńczak, dyrektor zarządzającego cmentarzem Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.