​Od września w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz aptekach można przyjąć szczepionkę przeciw grypie. Od 7 września szczepienia te wykonuje także punkt szczepień szpitala na Pomorzanach. Jak mówią lekarze, właśnie pod koniec lata należy pomyśleć o szczepieniu przeciw tej chorobie infekcyjnej.

/ Shutterstock

Szczepienia przeciw grypie w szpitalu klinicznym nr 2 wykonywane będą w środy, między 15:15 a 16:30,w budynku G, siedzibie Przychodni Przyklinicznej.

Wykonanie szczepienia jest bezpłatne. Pacjent zgłasza się ze swoją, wykupioną już szczepionką. Możliwe jest też przeprowadzenie szczepień dla grup zorganizowanych - firm, instytucji. Pierwszego dnia szczepienia zapisało się kilka osób.

Choć przeciw grypie szczepić można się w czasie całego sezonu grypowego, to jest od października do maja, to z decyzją o zaszczepieniu nie ma co zwlekać i czekać na rozkręcenie się grypy w populacji. Czas nabrania odporności to ok. 2-3 miesiące. A zatem teraz to idealny czas, by na październik-listopad zbudować barierę obronną przed wirusem grypy - mówi Bogna Bartkiewicz, ze szpitala na Pomorzanach.

Na ryzyko zachorowania na grypę szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością - m.in. seniorzy, osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży. Grypa jest poważną infekcją dróg oddechowych, szybko się rozprzestrzenia, wnika w głąb organizmu i może powodować ciężkie powikłania np. zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, oskrzeli, płuc, zaostrzenie choroby wieńcowej, niewydolność krążenia, zapalenia mięśnia sercowego.

Przed zachorowaniem na grypę i jej ciężkimi powikłaniami może uchronić właśnie szczepionka.