Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie. W związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej od wtorku do czwartku możliwe będą utrudnienia na ulicy Sczanieckiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje szczeciński magistrat, od godz. 9 we wtorek do godz. 20 w czwartek zamknięty zostanie jeden pas jezdni ulicy Emilii Sczanieckiej na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. 1-go Maja, jadąc w kierunku ul. Wilczej.

Z kolei od godz. 21:30 we wtorek do godz. 4:30 w środę nastąpi całkowite wyłączenie ulicy Emilii Sczanieckiej na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. 1-go Maja, jadąc w kierunku ulicy Wilczej.

W tym czasie będą zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Wyłączone zostaną również z obsługi pasażerskiej przystanki "1-go Maja Business Park" dla linii 60 oraz "Sczanieckiej" dla linii 59, 68, 101, 107, 524.

Organizacja ruchu:

Linia: 59, 68, 101, 107, 524

W kierunku do Nehringa (Świergotki, Jasienica, Police Polana, Police Zajezdnia) od przystanku ,,Matejki" kursować będą ulicami: Matejki - Gontyny - w prawo Emilii Plater - Firlika - Stalmacha - 1-go Maja - Emilii Sczanieckiej i od przystanku ,,Wilcza Wiadukt’’ swoją trasą według obowiązującego rozkładu jazdy.

Linia 60

W kierunku Stoczni Szczecińskiej od przystanku ,,Sczanieckiej’’ autobusy będą kursować ulicami: Emilii Plater - Firlika - St. Szczecińska z pominięciem przystanku 1-go Maja Business Park, według obowiązującego rozkładu jazdy.

Na trasie objazdu obowiązują istniejące przystanki.