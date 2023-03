Brak włączonych świateł w samochodzie zwrócił uwagę policjantów ze szczecińskiej drogówki. Pasażer zatrzymanego do kontroli samochodu długo będzie mieć o to pretensje do kierowcy. Jak się okazało 55-letni pasażer był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali na Pogodnie do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem Transporterem. Pojazd nie miał włączonych świateł mijania. Podczas kontroli okazało się, że pasażer, który podróżował tym pojazdem, jest poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Miał do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności. 55-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jazda bez włączonych świateł jest niezgodna z przepisami i może skutkować mandatem w wysokości 100 złotych i 2 punktami karnymi. Jeżeli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce po zmroku lub w tunelu, wówczas kara będzie dwukrotnie wyższa.

