​Szczecińscy studenci za akademiki zapłacą więcej niż w poprzednim roku. O drastycznych podwyżkach mowy jednak nie ma. Ceny rosną o mniej więcej 30 złotych. Nie wszystkie uczelnie już zdecydowały o wprowadzeniu nowych cenników.

​Szczecińscy studenci za akademiki zapłacą więcej niż w poprzednim roku. / Szczeciński TBS /

Najtańsze miejsce w akademiku Uniwersytetu Szczecińskiego będzie od października kosztować 310 złotych. Tyle zapłacą studenci uczelni za łóżko w pokoju czteroosobowym. Mniej liczne pokoje są droższe. "Jedynka" to już 470 złotych, "jedynka" z własną łazienką - 550 złotych za miesiąc. Opłaty poszły w górę, ale nieznacznie. Poprzedni cennik był sprzed dwóch lat. Wtedy za miejsce w akademiku student płacił od 300 do 450 złotych. W górę, o 10 złotych, idzie od jesieni opłata za miejsce parkingowe. Zmotoryzowani studenci zapłacą teraz 60 złotych.

Nieco większe podwyżki wprowadza szczecińska Akademia Morska. Opłaty wzrosną od października o 40 złotych. Najtańsza opcja to pokój trzyosobowy, miesiąc w nim kosztować będzie 418 złotych (poprzednio 380 zł). Najdroższe są pokoje jednoosobowe. Dla samodzielnie mieszkającego studenta AM opłata wzrośnie z 595 zł do 635 zł.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podwyżki za akademiki wprowadził w semestrze letnim. Wtedy cena za pokój jednoosobowy wzrosła w zależności od domu studenckiego do 450 zł i 480 złotych. Studenci płacili 405 złotych. Najtańszy pokój trzyosobowy kosztuje 360 złotych, to też prawie 50 zł więcej niż wcześniej. Decyzja w sprawie kolejnych podwyżek jeszcze nie zapadła.

Podobnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Ta uczelnia nie ma jeszcze nowego cennika, pojawi się on najprawdopodobniej we wrześniu.

Alternatywą dla domów studenckich są wynajmowane przez TBS mieszkania. Nabór wniosków ruszy w połowie sierpnia. Miejsce w pokoju kilkuosobowym kosztować będzie w tym roku 380 złotych, poprzednio było to o ok. 30 złotych mniej. Ta opłata nie zawiera kosztów mediów, które lokatorzy takich mieszkań będą musieli regulować według wskazań liczników.