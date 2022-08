W połowie sierpnia rozpocznie się nabór wniosków w dziewiątej edycji programu "Dom dla studenta". To wspólny program miasta Szczecin oraz Szczecińskiego TBS realizowany od 2014 roku. To alternatywa dla stancji czy akademików.

Program skierowany jest do studentów szczecińskich uczelni wyższych na stałe mieszkających poza Szczecinem i spełniających kryteria dochodowe. Oferta miasta to uzupełnienie dla stancji, akademików, mieszkań wynajmowanych od osób prywatnych.

"Dom dla student" - na czym polega program?

W programie "Dom dla studenta" Szczecińskie TBS proponuje miejsca w pokojach jedno- lub dwuosobowych w mieszkaniach położonych w ścisłym śródmieściu, w rejonie ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, Bolesława Śmiałego, Jana Karola Chodkiewicza, Wojska Polskiego, ks. Piotra Ściegiennego, Piastów, Jagiellońskiej i Monte Cassino. Studenckie mieszkania są kompleksowo wyremontowane, wyposażone oraz dostosowane do potrzeb studentów - mówi Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa.

W pokojach znajdują się biurka, łóżka, szafy i komody. Kuchnia i łazienka są w pełni wyposażone. Mieszkania znajdują się w pobliżu uczelni i przystanków komunikacji miejskiej.

Umowy najmu zawierane są na okres studiów z możliwością wcześniejszego ich rozwiązania na koniec każdego roku akademickiego. Wysokość czynszu w studenckim "m" to ok. 380 złotych na osobę. Rachunek nie obejmuje mediów. W ciągu roku opłata wzrosła o 30 zł.

Jak starać się o mieszkanie?

Wnioski o wynajęcie lokalu w ramach programu będą przyjmowane od 17 sierpnia od godz. 8.00 do 22 sierpnia do godz. 16.00. Należy je składać osobiście w biurze TBS przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45/U2 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@stbs.pl.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożenia wniosków. Dokumenty złożone przed godziną 8:00 dnia 17 sierpnia 2022 nie będą rozpatrywane.

"Dom dla studenta" to jeden z dziesięciu programów mieszkaniowych Szczecina. Stanowią one bogatą ofertę skierowana do osób z wielu środowisk, o różnych potrzebach mieszkaniowych, a przede wszystkim o zróżnicowanym poziomie dochodów. Miasto dysponując mieszkaniami w Szczecińskim TBS oraz we własnym zasobie mieszkaniowym wynajmuje mieszkania zawodowym rodzinom zastępczym, usamodzielniającym się wychowankom placówek wychowawczo-opiekuńczym lub pieczy zastępczej, studentom, absolwentom, dużym rodzinom oraz seniorom.